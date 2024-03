Disputa por setor de energia tem embate entre ministro e aliado de Lira

Autor do projeto de lei que transfere do governo federal para o Congresso a responsabilidade por negociar renovação de contratos bilionários de concessão de energia, o deputado João Carlos Bacelar (PL-BA) questionou a insistência do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) em se manter como único interlocutor das empresas.

Como mostrou a coluna, há em curso uma disputa em Brasília sobre quem irá assumir esse papel, com ameaças de todos os lados.

De um lado está o grupo do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e de outro o governo Lula, representado pelo ministro Alexandre Silveira.



Na sexta (8), o ministro disse à coluna que a renovação dos contratos deve ser mantida como um assunto do Executivo; questionou as ameaças de Lira de derrotar o governo nesse tema --"a Câmara já tentou e não conseguiu"-- e aconselhou os deputados a aguardarem quietos o seu decreto para prorrogação dos contratos.