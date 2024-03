Maierovitch: PF tem na manga acareação entre Mauro Cid e Freire Gomes

A nova oitiva acontece após o general Marco Antônio Freire Gomes falar. O ex-comandante do Exército prestou um depoimento de quase oito horas na sede da PF no último dia 1º. Um ministro da Suprema Corte considerou o relato "mais valioso do que uma delação", segundo o colunista do UOL Josias de Souza.

