Por que Mauro Cid foi chamado de novo para depor e o que PF quer saber

O militar respondeu a todas as perguntas. Freire Gomes comandava o Exército em 2022, quando a cúpula do governo planejava um golpe com a participação das Forças Armadas. Segundo o colunista do UOL Josias de Souza, um ministro da Suprema Corte disse que o ex-chefe do Exército relatou foi "é melhor e mais valioso do que uma delação, porque contém revelações de uma testemunha, não de um criminoso à procura de benefício judicial".

Ex-chefe do Exército disse que Bolsonaro convocou reunião para discutir proposta golpista. Segundo a Folha de S.Paulo, o plano incluía uma minuta para reverter a eleição de Lula. Freire Gomes também teria citado o ex-presidente como o responsável pela manutenção dos acampamentos golpistas em Brasília. Além disso, aliados de Bolsonaro tentaram convencer Freire Gomes a botar as tropas do Exército na rua e aderir ao golpe.

Xingamento de Braga Netto. Em outra conversa analisada na investigação, Freire Gomes é chamado de "cagão" pelo general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e vice na chapa de Bolsonaro em 2022. A troca de mensagens mostrou que Braga Netto teria liderado uma campanha velada, mas agressiva, contra oficiais que se mostraram contrários ao plano de golpe.

Coronel libertado. Cid também pode ter de falar sobre a atuação de Bernardo Romão Correa Neto. O coronel foi solto na quinta (7) por decisão de Alexandre de Moraes, do STF, após ter sido preso em fevereiro. Segundo a PF, ele teria integrado um grupo que atuaria elegendo alvos "para amplificação de ataques pessoais contra militares em posição de comando que resistiam às investidas golpistas".

Seu advogado afirmou que não houve acordo para delação premiada com o coronel. "Na Polícia Federal, o assunto delação premiada não foi abordado. Meu cliente respondeu a todas as perguntas formuladas. Se todos os temas foram esgotados, não creio que haja necessidade de acordo", disse Ruyter de Miranda Barcelos.

Defesa nega que Cid tenha ocultado fatos. O advogado Cezar Bitencourt, que defende Cid, refuta a suspeita de esconder informações. "Você sabe como funciona um interrogatório? Pergunta e responde, pergunta e responde. Se não perguntar, não tem como responder. O Mauro Cid não deixou nenhuma pergunta sem resposta. Agora eu, como interrogado, não tenho que chegar lá e fazer uma conferência", disse Cezar Bitencourt ao UOL News.