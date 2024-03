Mistério sobre Kate faz web lembrar polêmica de Tancredo: o que rolou ali?

Nela, Tancredo apareceu abatido. Segundo a revista Veja, o político tinha duas sondas injetadas no corpo e, atrás do sofá, uma enfermeira segurava um frasco de soro. Então, começaram a surgir os mais diversos boatos sobre a imagem, como de que o recém-eleito presidente já até estava morto no momento.

Segundo uma das teorias que surgiram na época, Tancredo teria sido assassinado por militares contrários à entrega do poder. A hipótese ganhou ainda mais força em 1996, quando o general Newton Cruz disse em entrevista ao programa "Roda Viva", da TV Cultura, que Paulo Maluf o procurou em outubro de 1984 —três meses antes da votação— propondo um golpe caso o mineiro fosse eleito.

Tiros na Catedral. Alguns também afirmam que Tancredo foi alvo de um atentado durante uma missa na Catedral de Brasília. Durante a celebração, houve uma queda de energia e relatos sugerem que alguns presentes ouviram um tiro. Tancredo teria sido levado para o Hospital de Base de Brasília, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência.

Um outro boato sugere que Tancredo teria sido vítima de envenenamento. Essa teoria ganhou força devido ao fato de seu mordomo, João Rosa, ter ficado internado por 16 dias com dores abdominais e ter falecido um dia após a morte do ex-presidente. A especulação é de que o envenenamento foi planejado por militares com o auxílio da CIA, a agência de inteligência dos EUA.

Por fim, há também outras teorias relacionadas à data da morte de Tancredo. Um médico da equipe registrou que seu cérebro teria parado de funcionar em 20 de abril. Sua morte, porém, foi oficialmente declarada no dia seguinte. Especula-se que a data escolhida, coincidindo com o feriado de Tiradentes, tenha sido usada para perpetuar a imagem do político mineiro como um herói.