Sakamoto: Leila Diniz representa o oposto de tudo que Michelle tenta vender

Michelle Bolsonaro representa o contrário de tudo o que Leila Diniz defendeu, já que a atriz lutou contra a ditadura militar e foi uma mulher à frente do seu tempo, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta terça (12).

Leila Diniz representa o contrário de tudo o que Michelle Bolsonaro tenta vender como imagem. Leila foi uma pessoa que quebrou tabus, foi à frente do seu tempo, não gostava de convenções e nunca diria que a função da mulher é amparar seu homem e outras tantas coisas esquisitas que ouvimos por aí.