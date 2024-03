Ex-comunista, Aldo ganha força para vice de Nunes e acena ao bolsonarismo

Filiado por 40 anos ao PC do B e ministro dos governos Lula e Dilma, Aldo Rebelo tem se cacifado para o posto de vice na chapa de Ricardo Nunes (MDB) à reeleição para a Prefeitura de São Paulo.

O que aconteceu

Aldo conta com a simpatia de Nunes e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O nome do ex-ministro foi ventilado durante um almoço com a presença dos três no final de fevereiro. Hoje, ele é secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, cargo deixado por Marta Suplicy para retornar ao PT e ser vice de Guilherme Boulos (PSOL).

Avaliação é a que a escolha dele na vice ajudaria a levar a candidatura de Nunes mais ao centro. Interlocutores do prefeito acreditam ainda que, por sua trajetória na esquerda, Aldo poderia ajudar amenizar o impacto negativo trazido pelo apoio de Jair Bolsonaro — segundo pesquisa Datafolha, 63% dos eleitores não votariam de jeito nenhum em um candidato apadrinhado pelo ex-presidente (no caso de Lula, o índice é de 42%). Aliados de Nunes citam como exemplo do bom trânsito de Aldo sua cerimônia de posse na prefeitura, que reuniu diferentes lideranças partidárias.