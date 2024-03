Para MDB, Datafolha amarra Bolsonaro a Nunes e deixa livre o prefeito

Tecnicamente o Datafolha não recomenda a comparação entre as duas pesquisas. Mas o MDB acredita que dá para concluir que houve um crescimento expressivo de Ricardo Nunes.

Além disso, o levantamento de agora demonstrou que tanto a terceira colocada, Tábata Amaral, do PSB, como o pré-candidato do União Brasil, Kim Kataguiri, perderam bastante espaço.

Para o MDB, o resultado amarra o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro à candidatura Nunes e desobriga o prefeito de se entregar ao bolsonarismo tanto o quanto Bolsonaro gostaria e tem cobrado.

A expectativa no MDB é de que Bolsonaro está ficando sem margem para o lançamento de um candidato próprio a prefeito.

Na avaliação dos emedebistas, em caso de ruptura de Bolsonaro com Nunes, sobraria para o eventual candidato do ex-presidente algo em torno de 11% do eleitorado.

A projeção é feita com base no que seria a soma das intenções de voto em Kim Kataguiri e na pré-candidata do Novo, Maria Helena, na pesquisa Datafolha.