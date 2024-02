Indicado por Bolsonaro para ser vice de Nunes, ex-Rota é alvo de fritura

Nunes tem tentado manter uma distância segura do bolsonarismo — para não ser ligado à extrema-direita. O prefeito aposta no discurso de que faz parte de uma "frente ampla". "Eu tenho uma forma de viver e de pensar verdadeiramente democrática, basta olhar o meu governo", disse ele após a posse dos novos secretários na segunda-feira (19).

Lideranças do MDB, partido de Nunes, também têm apostado nessa narrativa. "Aqui em São Paulo, não se há de falar de direita, esquerda, centro. O que há de falar-se é de administração em benefício do povo paulistano", disse o ex-presidente Michel Temer no evento.

Tem muito tempo para a gente discutir. O Valdemar [Costa Neto, presidente do PL] trouxe o nome do coronel Mello, mas não como imposição (...) O que deixei claro é que a gente vai tomar uma decisão conjunta, conversando com todos os partidos, num tempo apropriado.

Nunes, em conversa com jornalista no fim de janeiro

Nome de delegada e deputado têm 'menos ruído'

O deputado Tomé Abduch (Republicanos) e a delegada Raquel Gallinati (PL) são os mais cotados para serem vice do emedebista. Segundo fontes ouvidas pelo UOL, os dois nomes têm menos ruído com o eleitorado paulista e colaborariam com a figura de centro do prefeito. Nos bastidores do PL, o nome do coronel é mais defendido.

Tomé Abduch é ex-comentarista político da Jovem Pan. Ele está em seu primeiro mandato na Alesp e já foi um dos responsáveis por convocar manifestações em Brasília após a derrota de Bolsonaro para Lula. Em um vídeo gravado, Abduch pediu que as pessoas não levassem faixas pedindo intervenção.