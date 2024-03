'Declaro o Estado de Sítio': o que é e por que a medida é tão extrema?

Alexandre de Moraes tirou o sigilo dos depoimentos à Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado para Bolsonaro (PL) na Presidência. O documento que estabeleceria o estado de sítio no Brasil consta no depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, que confirmou que o texto foi apresentado numa reunião no dia 7 de dezembro de 2022 e lido por Filipe Martins, assessor Internacional da presidência.

O que é estado de sítio?

Medida extrema para casos de guerra ou "comoção grave". Estado de sítio é um mecanismo que pode ser acionado pelo presidente da República, desde que autorizado pelo Congresso Nacional.

A medida de estado de sítio é a mais grave das três medidas excepcionais estabelecidas para retomar a normalidade constitucional. Além dela, existem também a intervenção federal e o estado de defesa.