Cardozo: Já está clara a tentativa de Bolsonaro dar golpe de Estado

O jurista Miguel Reale Jr afirmou que todo o contexto que levou aos atos de 8 de janeiro coloca Bolsonaro no centro da organização da trama golpista. O jurista disse que a análise isolada da reunião ministerial com teor golpista revela apenas a intenção do ex-presidente, e por isso todos os desdobramentos dela devem ser levados em consideração para legitimar a acusação de tentativa de golpe.

Quando Bolsonaro não teve apoio do Exército e nem da Aeronáutica e ficou com os fuzileiros navais, mas não houve concretização, de quem ele se vale? Da Polícia Militar do Distrito Federal. O conjunto da obra se reforça claramente a sua intencionalidade, sua participação no que aconteceu no 8/1 e leva claramente a que o Bolsonaro não era meramente um assistente distante dos preparativos do golpe. Miguel Reale Jr., jurista

Tales: Ex-comandante da Marinha seguirá caminho da prisão com Bolsonaro

Por abraçar de prontidão a trama golpista de Jair Bolsonaro, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier acompanhará o ex-presidente no caminho para a prisão, afirmou Tales Faria.