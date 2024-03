Prates se mantém na Petrobras por apoio de Haddad e falta de alternativas

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, está na berlinda, mas sua saída está descartada por ora, apesar da insastisfação, porque faltam nomes que agradem ao presidente Lula (PT) para substituí-lo.

O que aconteceu

Petrobras em crise. Na semana passada, a companhia anunciou queda de 6,3% no lucro do quarto trimestre e decidiu não distribuir cerca de R$ 44 bilhões em dividendos extraordinários aos acionistas. O anúncio fez as ações da estatal caírem mais de 10%.

Prates se absteve na votação. A maioria do conselho administrativo tomou a decisão. O governo tem a maioria das cadeiras. Teoricamente neutra, a participação de Prates no caso está de acordo com o desejo de Lula, que quer uma mudança na distribuição dos dividendos. Segundo fontes, porém, ele não cobrou isso diretamente na reunião nesta semana.