Deputado do PT agride membro do MBL e diz que Gleisi foi atacada antes

Uma pessoa por trás das câmeras diz "calma, Mineiro", na hora que o deputado agride outra pessoa no vídeo. O homem agredido estava gravando o vídeo para Faustino. Depois da agressão, Mineiro disse: "Fascista eu quebro no pau". Faustino afirma que fez um boletim de ocorrência por agressão contra Hoffmann e Mineiro.

Faustino se autointitula como "opositor do PT no Nordeste". Com 338 mil seguidores no Instagram e 179 mil inscritos no YouTube, ele frequentemente busca confrontar lideranças da esquerda para gerar conteúdo em suas redes sociais.

Gleisi Hoffmann, Matheus Faustino e Fernando Mineiro Imagem: Reprodução/ X

O deputado federal Kim Kataguiri afirma que vão entrar com uma representação no Conselho de Ética contra Mineiro.

No X (antigo Twitter), Mineiro disse que Gleisi foi vítima de ataques misóginos. "Eu estava lá para recebê-la e as provocações terminaram em agressões físicas. Não foi a primeira vez que esse grupo agiu dessa forma. [...] Quem me conhece sabe que prezo pelo diálogo e pelo respeito às divergências, mas não podemos tolerar a repetição organizada desse tipo de agressão gratuita e criminosa", escreveu.

Mineiro diz que estão tomando as medidas cabíveis na Justiça. O deputado afirma que quer que o grupo seja "seja punido por suas atitudes e cessem os ataques contra nós".