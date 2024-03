'Foi um erro governo com tantos militares', diz presidente do STM

Francisco Joseli Parente Camelo, presidente do STM (Superior Tribunal Militar), afirmou neste sábado (16) que "foi um erro ter um governo com tantos militares", em referência ao mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A opinião foi dada ao programa CNN Entrevistas.

O que aconteceu

Parente Camelo deu a declaração ao ser questionado se teria sido um erro a presença de tantos militares no governo anterior, de Bolsonaro.