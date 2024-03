Freire Gomes e Baptista Jr: quem são os militares que complicaram Bolsonaro

Em 1977, ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ). Foi declarado aspirante a oficial da Arma de Cavalaria em 15 de dezembro de 1980.

Seguiu na carreira militar ao longo dos anos. Freire Gomes serviu no 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado, em Bela Vista (MS); no 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, em Recife; e no 16º RC Mec, em Bayeux (PB). Segundo a CNN, ele também esteve no 1º Batalhão de Forças Especiais e no Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, no Rio, além de ter sido comandante do 1º Batalhão de Ações de Comandos, em Goiânia, e retornado à Aman como instrutor.

Em 2014, foi promovido a general de divisão, sendo nomeado Comandante da 10ª Região Militar, em Fortaleza (CE). Posteriormente, assumiu o cargo de Secretário-Executivo do GSI/PR, em Brasília (DF).

Sua promoção ao posto de general de Exército aconteceu em 2018. Na época, também foi nomeado para o cargo de Comandante Militar do Nordeste, em Recife (PE). Depois, assumiu o cargo de comandante de Operações Terrestres, em Brasília.

Chegou ao comando do Exército em 2022. O general quatro estrelas foi escolhido por Bolsonaro para ocupar o cargo quando ainda estava no Comando de Operações Terrestres. Na ocasião, ele assumiu o lugar do general Paulo Sérgio.

Baptista Jr.

Natural de Fortaleza, no Ceará, Carlos de Almeida Baptista Junior ingressou na Força Aérea Brasileira em 3 de março de 1975. Ele foi promovido ao posto de tenente-brigadeiro em 31 de março 2018.