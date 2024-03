Josias: Prisão preventiva de Bolsonaro seria erro estratégico

Na visão de Josias, o roteiro seguido por Bolsonaro se assemelha ao de um filme repetido, já que Lula passou por processo semelhante antes de ser preso, sem que as ameaças de uma revolta popular se concretizassem.

Esse jogo de manipular medos é antigo. Isso aconteceu com o Lula. O PT não gosta que se façam comparações, mas hoje Bolsonaro está em uma situação muito semelhante à que Lula estava lá atrás, quando estava sob a investigação da Lava Jato. Antes de ser preso, Lula também fazia esse jogo com o receio de que a rua fosse incendiada.

Esse jogo de líder popular que coloca a rua contra o Judiciário não é novo e não funcionou. Bolsonaro faz o mesmo jogo e não vai funcionar. Quando for decretada a prisão, ele será preso e o brasileiro continuará sacudindo no ônibus quando for ao trabalho, vendo suas novelas e pagando suas prestações. O mundo continuará e o Brasil será submetido ao desafio de conviver com um Bolsonaro preso e o bolsonarismo solto. Não será fácil. Josias de Souza, colunista do UOL

