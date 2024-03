Bolsonaro vai ser preso? O paradoxo que assombra o STF

No ato de 25 de fevereiro na Avenida Paulista, Bolsonaro defendeu anistia para quem participou da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. O discurso mais duro foi o de Silas Malafaia - que, no mesmo palanque, disse que o ex-presidente era vítima de perseguição e que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, tinha "sangue nas mãos".

Nos bastidores, ministros do Supremo consideram que não há clima para ordenar a prisão de Bolsonaro agora. Ainda que a legislação aponte a medida como garantia da ordem pública, seria um paradoxo pensar em manutenção da ordem pública diante da comoção que a prisão causaria. O ato na Paulista foi um aviso de que Bolsonaro não está só. A multidão que lotou a principal avenida de São Paulo promoveria bastante barulho se visse o líder atrás das grades.

Está no mesmo Código de Processo Penal uma justificativa plausível para não prender Bolsonaro. O artigo 313 impede a decretação da prisão preventiva "com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal".

Já artigo 315 determina que a prisão preventiva será sempre fundamentada pelo juiz, com a indicação de "fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada". Ou seja, é necessário que o ato tenha sido cometido há pouco tempo, ou que continue sendo cometido.

No caso de Bolsonaro, é grande a chance de condenação ao fim do processo. O mais provável é que o ex-presidente seja denunciado com base nos artigos 359-L e 359-M do Código Penal, que tratam da tentativa violenta de abolir o Estado Democrático de Direito e de derrubar o governo legitimamente constituído. Somadas, as penas podem ultrapassar 20 anos de prisão.

Aos entusiastas da prisão de Bolsonaro: embora ela seja dada como certa no meio jurídico, é pouco provável que eventual condenação seja fixada antes do fim do ano. As regras de tramitação processual demandam mais tempo do que desejam os adversários políticos do ex-presidente.