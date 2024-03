Wálter Maierovitch: Prisão preventiva de Bolsonaro é mais do que necessária

Por isso, por ele ainda estar com essa terceira fase conjecturando, executando essa terceira fase golpista, acho que diante desses depoimentos todos, agora existe motivo para a prisão preventiva do Bolsonaro. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Por que? Para a garantia da ordem pública. Desde que ele saiu, ele não parou de agitar e de tumultuar, tentando de toda forma e cooptar políticos, governadores. Veja a mudança de repente do governador do Estado de São Paulo [Tarcísio de Freitas]. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch diz que Bolsonaro não parou desde que deixou a Presidência.

Tem todo um componente, de novo, de chamada dos bolsonaristas, de políticos. Ele não parou. A prisão preventiva é mais do que necessária nesse momento e à luz dos documentos que vieram para a garantia da ordem pública. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Bolsonaro começou com uma minuta de estado de sítio, percebeu que precisaria da aprovação do Congresso Nacional, o estado de sítio é uma solicitação ao Congresso. Ele mudou aquilo que ele poderia fazer de ofício por ato dele, então entrou em estado de defesa. E falou em instabilidade institucional. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.