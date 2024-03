Oposição considera falas de Lula como cortina de fumaça e falta de respeito

O deputado Evair de Melo (PP-ES) estava com Bolsonaro durante o tratamento. Ele disse que as dores eram intensas e classificou como falta de respeito e consideração a fala de Lula. O parlamentar acrescentou que "não esperava outra coisa de quem defende o Hamas".

Ministra de Bolsonaro e hoje senadora, Damares Alves (Republicanos-DF) declarou que passou a hora de Lula reclamar do ex-presidente e começar a trabalhar. "Claro que é desrespeitoso. Mas o que esperar de um comunista com ódio e raiva com o Lula? Respeito? Jamais!"

O deputado Rodolfo Nogueira falou em agressão pessoal. "Em vez de contribuir para o debate político de forma construtiva, Lula prefere partir para a ofensa gratuita", criticou.

Imagem: PL/Divulgação

Cortina de fumaça

O senador Jorge Seif (PL-SC) afirmou que Lula critica Bolsonaro para tenta desviar o foco dos problemas do país: indicadores negativos de segurança pública; alta no preço dos alimentos; relação ruim com o Congresso; e falta de projetos.