Tales: Lula deveria largar polarização com Bolsonaro e cuidar da gestão

Bolsonaro está fazendo o jogo dele. O que não se compreende, ou é difícil de entender, é como Lula cai no jogo do Bolsonaro. Lula convocou essa reunião porque a popularidade dele e a aprovação ao seu governo estão em queda. Todo mundo sabe o que Lula pensa do Bolsonaro. Ao comentar o resultado das pesquisas, Lula declarou que as via como instrumento para o governo mudar a estratégia. Mas não mudou nada. Ele abre a reunião falando do Bolsonaro. Não tem lógica e não resolve o problema dele. Josias de Souza, colunista do UOL

