O que significa o indiciamento de Bolsonaro e o que vai acontecer agora

Entenda o caso

A PF identificou fraudes para beneficiar as famílias de Mauro Cid, Bolsonaro e ex-assessores. Segundo a PF, o grupo falsificou dados de vacinação do ex-presidente, da filha dele, Laura Bolsonaro, e de dois ex-assessores, Max Guilherme Machado e Sérgio Rocha Cordeiro, para que todos pudessem viajar aos EUA em dezembro de 2022, nos últimos dias de governo. Segundo a investigação, Bolsonaro, Cid e seus parentes citados no inquérito não se vacinaram.

Bolsonaro foi indiciado por associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informações. Segundo a PF, ele se associou a Mauro Cid e aos demais envolvidos para obter vantagens indevidas por meio de falsificações nos cartões de vacinação.

Já os indiciamentos contra a família de Cid envolvem o tenente-coronel e mais nove pessoas. O grupo, segundo a PF, agiu para falsificar dados de imunização do militar, da esposa dele e de duas filhas do casal, para permitir três viagens aos Estados Unidos, entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022. Devido às fraudes, Cid e a esposa foram indiciados por falsidade ideológica, uso de documento falso e inserção de dados falsos em sistema de informação.

Os registros tinham inconsistências. Conforme mostrou o UOL, os registros de vacinação das filhas de Cid indicam que elas teriam recebido a primeira dose da vacina contra covid-19 quando ainda não havia começado a campanha de imunização para crianças e adolescentes. Além disso, teriam tomado Jassen quando tinham menos de 18 anos, o que não é permitido.]

O que disseram Bolsonaro e Cid

À PF, Bolsonaro negou em depoimento que tenha orientado a falsificação do certificado. Em maio de 2023, o ex-presidente disse que "jamais se vacinou, que desconhecia toda e qualquer iniciativa para eventual falsificação, inserção, adulteração no seu cartão de vacinação bem como de sua filha". Ele disse ter tomado conhecimento do cartão falso no dia da deflagração da operação que prendeu Cid e da qual ele também foi alvo de busca e apreensão.