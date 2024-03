Tarcísio comemora aprovação de fim da 'saidinha' na Câmara e exalta Derrite

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comemorou nas redes sociais a aprovação, pela Câmara dos Deputados, do projeto de lei que acaba com a saída temporária dos presos, conhecida como "saidinha". O texto retornou à Casa após mudanças feitas pelo Senado. A proposta segue para sanção do presidente Lula (PT).

O que aconteceu

"Dia de vitória", diz governador. Na publicação, o gestor estadual afirmou que a medida é "um passo fundamental para mitigar a reincidência e acabar com a impunidade".

Governador também exaltou o ex-secretário. Além agradecer aos outros parlamentares, Tarcísio citou diretamente o deputado federal Guilherme Derrite (PL-SP), ex-secretário de Segurança Pública do estado, que se afastou do cargo ainda neste mês para realizar a relatoria do projeto de lei na Casa. "A justiça será feita e não haverá espaço para o crime nas ruas do nosso estado", acrescentou o governador.