MPF-RJ denuncia ex-diretor da PRF Silvinei Vasques por fraude licitatória

Veículos da Combat Armor falharam em testes balísticos do Exército, diz procurador. A empresa, que não tinha histórico de produção de veículos blindados, ganhou licitações e recebeu pagamentos do governo federal entre 2020 e 2022 para fornecer veículos blindados para órgãos públicos.

Nenhum conseguiu passar em testes mínimos de segurança. Os resultados desses testes mostram que a Combat não tinha capacidade operacional e técnica para fazer esses 'caveirões' --eles são inservíveis

Eduardo Benones, procurador do MPF-RJ

Propostas de concorrentes tinham preços irreais. Segundo as investigações, as licitações eram caracterizadas pelos mesmos concorrentes e propostas muito acima do preço. A Combat ganhava, na maior parte dos casos, pela modalidade "maior desconto", ainda que não existisse tabela prefixada de valores para o julgamento das propostas.

Compra sem justificativa. O procurador disse que também não está clara ainda qual a necessidade de aquisição dos 15 blindados.

Criada no Brasil em 2019, a Combat Armor ganhou licitações durante o governo Bolsonaro. Segundo o MPF, a empresa teve contrato com pelo menos cinco órgãos públicos, especialmente nos estados de RJ, SC e no DF.

A relação da empresa com a PRF no governo Bolsonaro foi investigada pela CPMI do 8 de janeiro. Segundo a comissão, cerca de 37% dos pagamentos da PRF à Combat Armor, oriundos de empenhos emitidos em 2020 e 2021, foram pagos nos últimos três meses do exercício de 2022.