Alessandro Vieira: Cid depôs com advogado, não em pau de arara

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) classificou no UOL News desta sexta (22) como "estratégia tola de defesa" o conteúdo dos áudios em que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), faz acusações contra a Polícia Federal.

Segundo o senador, as alegações não fazem sentido, pois a delação é acompanhada pela defesa e segue procedimentos legais.