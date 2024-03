Caso Marielle: Moraes retira sigilo da decisão sobre supostos mandantes

A PF prendeu neste domingo (24) os irmãos Chiquinho Brazão, deputado federal, e Domingos Brazão, conselheiro do TCE-RJ, além de Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do RJ. Os irmãos são suspeitos de serem os mandantes do crime e Rivaldo é suspeito de obstruir as investigações.

O trio já passou por audiência de custódia com juiz auxiliar de Moraes, Airton Vieira, e as prisões foram mantidas, segundo o STF. Os suspeitos serão agora transferidos para presídio federal, no Distrito Federal.

Além das três prisões preventivas, foram determinadas outras diligências: busca e apreensão domiciliar e pessoal; bloqueio de bens; afastamento das funções públicas; e outras cautelares diversas da prisão (tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, entrega de passaporte, suspensão de porte de armas), além de apresentação perante o juízo da execução no RJ.

STF

Quem são os presos

Domingos Brazão

Político carioca, Domingos Inácio Brazão, 59, foi assessor na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Depois, vereador, entre 1997 e 1999, pelos partidos PT do B (atual Avante) e PL.