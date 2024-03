Cidinha: Brazão era oportunista que 'puxava saco' da direita e da esquerda

Esse delegado, eu estou indignada de estar envolvido nisso. Ele cansou de ir ao meu gabinete: 'Eu quero ajudar na sua investigação com o Brazão'. A boba aqui entregava tudo. Provavelmente, ele levava tudo o que eu sabia para a família Brazão.

Eld tinha uma imagem de um delegado eficiente, do bem, interessado em diminuir a violência e me ajudar. Ele ia ao meu gabinete, com uma cara de 'anjo barroco', e daí eu me deixei levar por essa aparência de bondade. Não havia nenhuma denúncia contra ele antes disso.

Ele queria me ajudar e, como eu estava precisando de ajuda, eu dizia: 'Olha, o Brazão tem essa e essa casa e fez isso, isso e isso'. Eu entregava o ouro ao bandido, literalmente.

A minha surpresa ontem foi mais do que surpresa, foi uma punhalada.

