Procurador pede para Câmara cortar salário de Brazão por morte de Marielle

O Ministério Público junto ao TCU (Tribunal de Contas da União) pediu nesta segunda-feira (25) a suspensão do pagamento de salário do deputado federal Chiquinho Brazão, suspeito de ter mandado matar a vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco. Ele e outros dois investigados pelo mesmo crime foram presos no domingo, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

No ofício, o subprocurador-geral Lucas Furtado informa que o pagamento de salários na Câmara dos Deputados é feito de forma antecipada. Ele pede a restituição do valor proporcional pago antecipadamente referente aos dias do mês após o cumprimento do mandado de prisão.

Furtado lembra que, segundo a regra da imunidade parlamentar, cabe à Câmara decidir se Brazão continuará preso. Caso a prisão seja confirmada, o procurador pede que o deputado não receba mais seus vencimentos.