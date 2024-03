Veja os vídeos de quando Bolsonaro esteve na Embaixada da Hungria

Funcionários foram orientados a não trabalharem presencialmente, diz publicação. No dia 14 de fevereiro, os funcionários, que deveriam voltar ao prédio no dia seguinte ao feriado de Carnaval, foram orientados a passar o resto da semana trabalhando de casa. Ninguém foi informado sobre o motivo da orientação, informou uma fonte anônima citada pelo jornal.

Ainda no dia 14 de fevereiro, Bolsonaro foi embora. Uma câmera de segurança teria gravado o momento em que o próprio embaixador acena para ele em despedida.

Governo de extrema direita. A Hungria é comandada pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, político de extrema direita, que já foi chamado de "irmão" pelo ex-presidente.

Plano de "abrigar Bolsonaro". Segundo o NYT, uma fonte em condição de anonimato afirmou que a equipe da embaixada tinha o plano de abrigar o ex-presidente, dando indícios de "asilo político". Caso um pedido de prisão fosse feito contra Bolsonaro, ele não poderia ser preso dentro da embaixada, onde há inviolabilidade diplomática.

O que diz Bolsonaro

A defesa do ex-presidente confirmou que Bolsonaro passou dois dias na Embaixada da Hungria "para manter contatos com autoridades do país amigo". "Nos dias em que esteve hospedado na embaixada magiar, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo atualizando os cenários políticos das duas nações", diz a nota.