Reinaldo: Heleno não deixa de ser golpista, espionado ou não pela Abin

O general Augusto Heleno, um dos escudeiros do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), poderá usar o fato de ter sido monitorado pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência) a seu favor, afirmou o colunista do UOL Reinado Azevedo no Olha Aqui! desta quarta-feira (27). Segundo as informações do jornal O Globo, a espionagem ocorreu quando o militar comandava o GSI (Gabinete de Segurança Institucional), numa espécie de Abin paralela montada durante a gestão Bolsonaro.

O Heleno pode tentar usar isso a seu favor, como a prova de que ele não era golpista, pois era monitorado pela própria Abin. O general Golbery do Couto e Silva, que criou o SNI (Serviço Nacional de Informações) foi monitorado pelo SNI. Ele dizia ter criado um monstro. Isso é próprio dos serviços de inteligência, vira uma paranoia. Não é nada surpreendente (o monitoramento de Heleno), porque o Bolsonaro é paranoico e vive cercado por paranoicos. Eles querem agradar o chefe e estão sempre oferecendo serviços na linha do 'sou mais fiel que você' Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo ressaltou que o fato de monitorar pessoas próximas ao governo se dá no intuito de ver se quem se diz fiel é de verdade confiável e lembrou a relação do general Heleno com o pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro pelo PL, Alexandre Ramagem.