Ronilso: Lula 'precisa dar um basta' e ser coerente em relação à Venezuela

Lula deveria ser mais claro em seu posicionamento sobre a Venezuela e refletir sobre a relação que mantém com o governo de Nicolás Maduro, afirmou o colunista Ronilso Pacheco no UOL News desta quarta (27).

Há uma posição do Itamaraty com toda sua autonomia, mas isso não é algo que bate de frente com o Lula. Ele sabe que existe uma postura da diplomacia brasileira e precisa se posicionar com relação às inibições da democracia na Venezuela.