Sakamoto: Falar de poder moderador de militar é 'golpismo vagabundo'

Sakamoto lembra que há movimentação no Congresso sobre modificar o artigo 142, mas que mudança encontra resistência.

No Congresso Nacional já faz tempo que se discute a possibilidade, inclusive, de mexer no 142 para deixar mais claro que essa bobagem não existe. Aí começam grupos ultraconservadores e grupos golpistas, que gostam de limpar o solado da bota com a Constituição no Congresso Nacional e falam: 'Não, espera lá'. Daí, começam recadinhos da cúpula militar :'Não faça isso, não é a hora, isso é um recado'.

Recado de quê? Recado de que vocês têm poder moderador, amigo? Vocês não têm poder moderador nenhum. Vocês obedecem, não mandam. O problema é que no Brasil, até o governo, o próprio Lula não querem falar dos 60 anos do golpe, completados neste domingo. Isso é um tremendo de um absurdo. Nem todo militar é golpista, mas houve um golpismo há 60 anos e há um golpismo incrustado nas Forças Armadas hoje que precisa ser lembrado. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Maierovitch: Apenas monarquias constitucionais possuem poder moderador

Para o colunista Wálter Maierovitch, não há lógica falar de poder moderador no Brasil, ainda que se olhe com clareza para a Constituição. Ele explica como surgiu a ideia de três poderes, e também o conceito do quarto poder: de moderação.