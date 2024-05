Fake news estão impedindo socorro adequado no RS, diz Lewandowski

Ministro autorizou o envio de mais 80 homens da Força Nacional ao Estado. Segundo Lewandowski, a situação se encontra "sob controle" na região e há, ao todo, mais de mil integrantes das forças federais hoje no sul — além de ônibus, embarcações e cinco helicópteros.

Lewandowski também comentou denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República na quinta (9) sobre o caso Marielle. Segundo ele, a investigação desenvolvida pela Polícia Federal foi "robusta". "A Polícia Federal amealhou um conjunto de provas que permitiu a denúncia", disse ele.

Falas foram dadas no fim da tarde

As declarações foram dadas em seminario sobre sustentabilidade no Largo de São Francisco, no centro de São Paulo. O evento foi promovido pela USP em parceria com o Instituto Atmos, com o tema "Um futuro mais sustentável". O ministro do STF Alexandre de Moraes também participou.

"Precisamos transformar a maneira como produzimos e consumimos produtos", diz representante do governo. Secretário nacional de ambiente urbano e qualidade ambiental no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Adalberto Maluf defendeu "uma transformação ecológica dramática".

USP doou R$ 800 mil ao Rio Grande do Sul após enchentes. De acordo com Celso Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da USP, água e outros itens também foram enviados. "Diante da gravidade da situação, a universidade não fez mais do que sua obrigação", afirmou o professor.