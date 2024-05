Assembleia Legislativa do RS retoma sessões e votará estado de calamidade

Outros dois textos devem ser votados na terça (14). Um muda o regimento da assembleia para que sessões ordinárias e extraordinárias deliberativas possam acontecer de forma virtual ou híbrida. O outro autoriza o governador a "suspender, interromper ou prorrogar" os prazos em curso para validade de certidões e de concursos, assim como para execução de convênios.

O governador já declarou calamidade pública por meio de decreto no dia 1º. O texto de Eduardo Leite (PSDB) determinou que órgãos e repartições estaduais prestassem apoio à população impactada pelas cheias, em esforços coordenados pela Defesa Civil. A medida tem validade de 180 dias — e é voltada para ações do Executivo. A assembleia vai discutir a proposta para o Legislativo.

Trabalhos parados desde segunda (6)

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e a Câmara Municipal de Porto Alegre suspenderam as sessões por causa da cheia que atingiu Porto Alegre. Deputados estaduais voltaram para suas bases eleitorais para ajudar nos esforços. No caso dos vereadores, a interrupção foi atribuída à "necessidade do racionamento de água e energia".

As duas casas ficam em áreas da cidade atingidas por alagamentos. A sede da assembleia está no Centro Histórico de Porto Alegre, inundado desde o fim da semana passada. Já a Câmara fica na orla do Guaíba, que teve a maior cheia já registrada.

Até quarta (8), não havia "ambiente nem clima" para retomada das atividades, segundo fonte de assembleia. Porto Alegre e o Rio Grande do Sul como um todo foram castigados pelas chuvas, que começaram no dia 27.