Evangélicos? Comunistas? Não, polarização é Lula vs Bolsonaro, diz pesquisa

A nota média foi: evangélicos (7,2), defensores de direitos humanos (7,2), petistas (4,5), bolsonaristas (3,9), ateus (2,5), comunistas (2,2), defensores da ditadura (2) e racistas (0,9). A margem de erro de 2,2 pontos.

Os que votaram em Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno de 2022 deram média de 7,3 para os bolsonaristas e avaliaram os petistas com nota 1,7. Já os eleitores de Lula (PT) deram 1,8 para os bolsonaristas e 6,7 para os petistas.

Entre os que não votaram em ninguém, seja porque não compareceram à urna, seja porque optaram por branco ou nulo, a avaliação dos petistas (média 3,8) é semelhante à dos bolsonaristas (3,6).

"A pesquisa mostra que há grande diferença de acordo com a preferência político-eleitoral, mas que outras identidades e orientações políticas não parecem muito afetadas pela polarização afetiva. Eleitores de Lula desgostam de bolsonaristas e eleitores de Bolsonaro desgostam de petistas", avalia Pablo Ortellado, coordenador do Monitor do Debate Político no Meio Digital da Universidade de São Paulo.

"Em geral, nestes estudos o importante é a diferença na 'escala de calor' entre gostar do próprio grupo e gostar do grupo adversário. Esse intervalo no caso brasileiro é bastante elevado para os padrões internacionais", diz.

Vale ressaltar que a única comparação acima da margem de erro é sobre a avaliação que eleitores de Lula e Bolsonaro têm de petistas e bolsonaristas.