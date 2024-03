Instituto Lula chama golpe de 64 de 'maior tragédia' após ordem de silêncio

Apesar de Lula ter ordenado o silêncio sobre os 60 anos do golpe militar no Brasil, o instituto do próprio presidente classificou a ditadura como "a maior tragédia da história política" do Brasil.

O que aconteceu

O Instituto Lula destacou o retrocesso causado pelo período ditatorial em publicação feita hoje. "Golpe nunca mais", escreveu a entidade criada pelo presidente e assessores mais próximos depois que ele encerrou seu segundo mandato (2007-2010).

Para manter a estabilidade institucional do governo com os militares, Lula vetou qualquer menção ao golpe — que fez o país mergulhar em 21 anos de ditadura e tirou o direito dos brasileiros de votar para presidente. A democracia só voltaria em 1985, com eleições diretas presidenciais apenas em 1989.