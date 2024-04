Caso Moro: Voto de relator gera desafio a quem divergir, diz advogada

O voto do relator Luciano Falavinha Souza contra a cassação do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) criou um desafio técnico para quem discordar do desembargador, avaliou a advogada Juliana Bertholdi em entrevista ao UOL News nesta quarta (2).

Houve um voto muito técnico e cuidadoso por parte do relator. Ele fez a análise e a separação em legendas, discriminando os gastos como de pré-campanha ou não e separando o que foi da época presidenciável, da tentativa ao Senado por São Paulo e depois pelo Paraná.