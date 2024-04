Sem fazer mea culpa por Lava Jato, imprensa brasileira passa pano para Moro

Durante o programa Análise da Notícia, o colunista do UOL Kennedy Alencar criticou a atuação da imprensa brasileira durante a Lava Jato, e ainda afirmou que essa mesma imprensa "passa pano" para o senador e ex-juiz Sergio Moro (União Brasil-PR).

A imprensa brasileira traiu o Brasil na cobertura da Lava Jato. Ela permitiu a destruição de setores importantes da nossa economia e houve um desvirtuamento da lei do processo penal, mas ela não faz uma autocrítica sobre isso. O Moro até hoje é tratado com condescendência, como se ele tivesse autoridade moral para ser respeitado. Não tem! O jornalismo brasileiro, com raras exceções, deve mea culpa. (...) a gente tem que enfrentar isso, mas a imprensa não gosta de tocar nesse assunto e ainda fica passando pano para essa figura de extrema direita desqualificada que é Sergio Moro. Kennedy Alencar

Ontem (1º) começou o julgamento do processo que pede a cassação do mandato do ex-juiz Sergio Moro, que responde a duas ações de investigação eleitoral. O senador é acusado de caixa dois, abuso de poder econômico, uso indevido de meios de comunicação e contratos irregulares.