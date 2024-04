Partido de Sergio Moro enviou ao processo provas contra o ex-juiz

A deputada e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, é uma das que torcem abertamente pela derrota de Moro. Ela já demonstrou interesse em se candidatar ao Senado.

Mas, antes, Gleisi precisará fechar acordo com outro nome forte do partido para a vaga. Trata-se do ex-governador Roberto Requião. Especula-se que Requião pode acabar apoiando Gleisi se, em troca, assumir um cargo no primeiro escalão do governo Lula.

Há um terceiro nome do PT na disputa, o ex-líder na Câmara Zeca Dirceu, que é filho do ex-ministro José Dirceu. Zeca já se disse "animado" com a possibilidade da candidatura.