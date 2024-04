Bolsonaro chama Musk de 'mito da liberdade' após ataques a Moraes

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse preparar pedido para audiência na Câmara para discutir o "Twitter Files Brasil [arquivos do Twitter Brasil, em tradução livre] e censura". O jornalista norte-americano Michael Shellenberger afirma em publicações que "o Brasil está envolvido em um caso de ampla repressão da liberdade de expressão" liderada por Moraes.

Os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carlos Jordy (PL-RJ) também elogiaram as ações do empresário. "Histeria total na esquerda. Elon Musk keep going [continue]", escreveu Nikolas. "Elon Musk teve mais coragem para defender a democracia do que todo o Senado Federal. [Rodrigo] Pacheco [presidente do Senado] e demais senadores omissos que permitem essas atrocidades contra a Constituição deviam se envergonhar diante do que está acontecendo", disse Jordy.

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) repostou mensagens de Musk com um emoji de anjo e com os dizeres 'Vergonha, Alexandre". Os perfis dela nas redes sociais ficaram suspensos por quase três meses por determinação do ministro em razão de falas golpistas. Ele autorizou o desbloqueio em fevereiro do ano passado.

Entenda o caso

Musk atacou Moraes em publicações no X e insinuou fechar o escritório da rede no Brasil. Empresário questionou ministro do porquê de "tanta censura no Brasil". Ele fez o comentário ontem em uma postagem no perfil oficial de Moraes.

Moraes é relator de inquéritos sensíveis no STF e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O ministro é autor de uma série de despachos que suspenderam perfis, nas redes sociais (entre elas o X), de investigados por suposta disseminação de desinformação e ataques às urnas eletrônicas.