Inquérito das fake news completa 6 anos com resistências e STF dividido

O inquérito foi decisivo para salvar a democracia no Brasil, nós estávamos indo para o abismo. Foi atípico, mas, olhando em perspectiva, foi necessário e indispensável para enfrentarmos o extremismo no Brasil

Roberto Barroso, presidente do STF, em dezembro

Agora, o objetivo é que a Polícia Federal possa se debruçar sobre o funcionamento do "gabinete do ódio". A estrutura foi formada por bolsonaristas radicais e teria operado no Palácio do Planalto durante a gestão de Jair Bolsonaro para atacar opositores por meio, sobretudo, da profusão de fake news nas redes sociais.

Polêmicas

Reportagem foi censurada e considerada "fake news". Em 2019, Moraes mandou retirar do ar uma matéria da revista Crusoé sobre o ministro Dias Toffoli com base na premissa do inquérito. A decisão foi criticada e acabou sendo revista dias depois. O episódio levantou questionamentos sobre os critérios do tribunal para definir o que era fake news e o poder da Corte para lidar com isso.

Moraes também mandou retirar do ar centenas de contas das redes sociais. No caso do X, o UOL revelou quais foram as contas removidas entre 2020 e setembro de 2024.