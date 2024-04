AGU critica Musk em reunião da OEA: 'Não existe imunidade digital'

As bigs techs precisam prestar contas e respeitar a legislação dos países onde operam. No Brasil, a liberdade de expressão é sagrada, mas não existe imunidade digital para cometimento de crimes. Somos pacíficos, mas sabemos defender com altivez nossa Constituição e as nossas instituições democráticas.

Jorge Messias em publicação no X

Acabo de sair de uma produtiva reunião com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em Washington, EUA. Denunciei o recente ataque coordenado pela extrema direita transnacional contra a democracia brasileira. Anunciamos que, muito em breve, o Estado brasileiro apresentará? pic.twitter.com/taPrHbOQuq -- Jorge Messias (@jorgemessiasagu) April 8, 2024

Caso teve repercussão no governo e no bolsonarismo

Alexandre de Moraes determinou a instauração do inquérito em decisão proferida ontem (7). O documento, obtido pelo UOL, exige a apuração em relação aos crimes de obstrução à Justiça, inclusive em organização criminosa, e incitação ao crime.

No sábado (6), o bilionário anunciou que estava retirando todas as restrições de contas no X determinadas pelo Judiciário brasileiro, e pediu pelo impeachment de Moraes. Empresário questionou Moraes do porquê de "tanta censura no Brasil" e foi apoiado em massa por bolsonaristas na rede social.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e ministros do governo Lula (PT) reagiram às mensagens de Musk. Barroso acusou, sem citar nomes, a existência de uma "'instrumentalização criminosa das redes" por quem não se conformou com "a prevalência da democracia". Já Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, classificou as declarações do bilionário como um "ataque inadmissível".