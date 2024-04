Barroso sobre ameaças de Musk: 'Instrumentalização criminosa das redes'

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, se posicionou a respeito das ameaças feitas pelo dono do X (antigo Twitter), o empresário Elon Musk, em relação a decisões judiciais da Suprema Corte. As declarações do bilionário fizeram com que um inquérito contra ele fosse aberto.

O que aconteceu

Para Barroso, o "inconformismo contra a prevalência da democracia" continua sendo manifestado na "instrumentalização criminosa das redes sociais". O ministro se posicionou, sem citar o nome de Musk, em uma manifestação divulgada pelo Supremo.

Brasil travou "uma luta de vida e morte pelo Estado Democrático de Direito e contra um golpe de Estado". Barroso afirma no texto que os elementos estão sob investigação na Corte "com observância do devido processo legal".