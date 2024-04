Sem provas, Musk diz que Moraes 'colocou dedo na balança para eleger Lula'

O senador disse que processo eleitoral não foi equilibrado. "O processo eleitoral todo não foi imparcial. Não foi equilibrado entre Lula e Bolsonaro". Para ele, o tribunal favoreceu a campanha de Lula. "O que o TSE fez antes, durante e depois das eleições ficou muito claro para todo mundo que ele pesou muito mais a favor de um lado do que do outro".

O parlamentar argumentou que a campanha de Jair Bolsonaro foi censurada. "A gente foi censurado de falar muitas verdades sobre o Lula na propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Não pode falar que o Lula é ex-presidiário, não pode falar que o governo do PT fez o que fez com a Petrobras, a gente não podia falar que o Lula tinha proximidade com ditadores", reclamou.

Polêmica entre Musk e Moraes

No último final de semana Elon Musk tentou interferir na legislação brasileira e fez ataques a Alexandre. No sábado (6), o bilionário anunciou que estava retirando todas as restrições de contas no X determinadas pelo Judiciário brasileiro, e pediu pelo impeachment de Moraes. Empresário questionou Moraes do porquê de "tanta censura no Brasil" e foi apoiado em massa por bolsonaristas na rede social.

Em resposta, Alexandre de Moraes determinou a instauração do inquérito em decisão proferida no domingo (7). O documento, obtido pelo UOL, exige a apuração em relação aos crimes de obstrução à Justiça, inclusive em organização criminosa, e incitação ao crime cometidos por Musk.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e ministros do governo Lula (PT) reagiram às mensagens de Musk. Barroso acusou, sem citar nomes, a existência de uma "'instrumentalização criminosa das redes" por quem não se conformou com "a prevalência da democracia". Já Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, classificou as declarações do bilionário como um "ataque inadmissível".