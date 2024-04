'Tudo se resume a uma busca por lucro', diz Pacheco sobre Musk

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que as plataformas digitais lucram com falta de uma legislação para regulamentar o uso das redes sociais e de inteligência artificial.

O que aconteceu

Pacheco defendeu a necessidade de ter uma lei regulamentária. Ele lembrou que o Senado aprovou em 2020 um projeto que trata da regulação das plataformas digitais. A proposta, contudo, está travada na Câmara dos Deputados.