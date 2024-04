Após posts de Musk, relator quer agilizar votação do PL das Fake News

A discussão acerca do PL das fake news ganhou novos contornos no fim de semana, após o empresário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, acusar Moraes de praticar censura no Brasil ao suspender determinadas contas na plataforma.

O empresário disse ainda que iria determinar o fim da proibição dessas contas — e, portanto, descumprir ordem judicial, o que pode acarretar na suspensão do serviço no país. E pediu a renúncia ou impeachment de Moraes.

"O apontamento de que um membro da Corte constitucional brasileira patrocina censura, o que é vedado pela nossa Constituição, me parece grave. A insinuação de descumprir ordem judicial é mais grave ainda", disse Silva à coluna.

O deputado tem repetido que é necessário responsabilizar as empresas de tecnologia que se omitam no combate à veiculação de conteúdos falsos nas redes sociais. Segundo o jornal Folha de S.Paulo informou que o governo federal estuda quatro formas de taxar as plataformas digitais.

Oficialmente, o governo federal e o ministro Alexandre de Moraes não comentaram as declarações de Musk. Na noite de sábado (6), o ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, defendeu também no X a regulamentação "urgente" das redes sociais e criticou de forma indireta Elon Musk — o nome do empresário não foi citado. Messias disse que "bilionários com domicílio no exterior" não podem ter controle de redes sociais e violar o Estado de Direito.

Jair Bolsonaro (PL) e apoiadores defenderam o posicionamento de Musk. O ex-presidente publicou vídeo com o empresário. "Aqui me chamam de mito, não sei porque, mas você realmente é o mito da nossa liberdade", escreveu.