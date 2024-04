Glenn Greenwald defende Musk e questiona ações de Moraes: 'Poder extremo'

Em entrevista ao UOL News nesta quinta (9), o jornalista Glenn Greenwald saiu em defesa de Elon Musk e criticou as atitudes de Alexandre de Moraes, classificando as ações do ministro do STF [Supremo Tribunal Federal] como "censura".

Entendo que a cultura do Brasil é diferente da de outros país quanto à liberdade de expressão que, mesmo assim, está protegida pela Constituição e a censura, proibida. O que mais me incomoda é que tudo isso está sendo feito não pela legislação aprovada pelo Congresso, mas por um juiz, mesmo com o apoio da grande maioria do STF.