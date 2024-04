Josias: Musk trata Brasil como 'mãe Joana's house' e deputados concordam

Elon Musk trata o Brasil como "terra de ninguém" e os deputados corroboram essa visão com a aprovação de uma moção de louvor ao bilionário dono do X (antigo Twitter), afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quarta (10).

Essa reunião ocorreu no mesmo dia em que a defesa do X Brasil encaminhou ao STF uma petição na qual faz uma interpretação monstruosa da legislação brasileira. Nesse dia, em que o X está tentando se declarar independente do Judiciário no Brasil, a Comissão faz esse papelão de aprovar uma moção de louvor a Elon Musk.