Tales: Bolsonaristas que se dizem patriotas estão na coleira de Elon Musk

Essa reunião ocorreu no mesmo dia em que a defesa do X Brasil encaminhou ao STF uma petição na qual faz uma interpretação monstruosa da legislação brasileira. Isso é muito vergonhoso. Na prática, é como se os deputados estivessem concordando com a forma como Musk trata o Brasil. Ele imagina que isso aqui é uma 'mãe Joana's house', em que ele pode fazer o que bem entender e desrespeitar o Judiciário. Não dá para contemporizar com um personagem assim, muito menos aprovar moção de louvor. Josias de Souza, colunista do UOL

