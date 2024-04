Sem citar Musk, Bolsonaro diz que mão de Deus está sobre homem no exterior

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (11), sem citar nominalmente o bilionário e dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, que "a mão de Deus está sobre um grande homem de fora do Brasil".

O que aconteceu

Segundo Bolsonaro, esse homem "está proporcionando reflexos aqui no nosso meio". A fala ocorreu no evento de pré-candidatura do deputado federal André Fernandes (PL-CE) à Prefeitura de Fortaleza e acontece em após o ministro do STF Alexandre de Moraes determinar que o bilionário seja investigado após ameaçar não cumprir ordens da Corte.

Bolsonaro afirma que o Brasil é, hoje, o "foco" no mundo. O ex-presidente argumentou que o país é observado "com lupa" pelas democracias ao redor do mundo. "Sempre quando nós precisamos, quando acabamos como humanos, mortais, querer desacreditar, jogar a toalha, algo acontece. A mão de Deus está sobre um grande homem de fora do Brasil", afirmou.