Contarato sobre saidinha: Chance de derrubar veto é grande

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) afirmou no UOL News da manhã desta sexta-feira (12) que o veto do presidente Lula (PT) ao fim das saídas temporárias da prisão deverá ser derrubada pelo Congresso Nacional e que a ampliação de foro privilegiado é "lamentável".

A nova lei das saídas temporárias foi publicada no Diário Oficial da União em edição extra na noite desta quinta-feira (11).