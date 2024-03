Crime organizado preocupa mais o governo do que saidinha de preso

Normalmente existe uma dificuldade da esquerda dialogar com o tema da segurança pública e apontar diagnósticos, enquanto a extrema direita sempre usa o tema para criar pânico e sugerir uma política punitivista. O tema, entretanto, é tratado com bastante cuidado pelo governo até pela influência que o crime organizado tem em determinadas regiões.

A sensação de insegurança nas grandes cidades e nas periferias das cidades não atinge só as pessoas mais conservadoras, atinge as pessoas mais progressistas também. (...) o crime organizado muitas vezes oferece emprego, renda e trabalho para as pessoas, então a questão do crime organizado como algo que tem seduzido e cooptado jovens nas periferias das grandes cidades é uma preocupação grande do governo. Kennedy Alencar

O colunista do UOL também destacou que, apesar do foco de Lewandowski no combate ao crime organizado, a fuga de dois detentos do presídio federal de Mossoró (RN), uma penitenciária de segurança máxima, tomou conta das atenções do ministério.

O governo está trabalhando contra o crime organizado e estudando o que fazer nessa linha. A mudança do Dino para o Lewandowski, quando aconteceu, já veio com uma recomendação e olhar mais forte para a segurança pública, só que pintou um problema no meio do caminho. Essa fuga de dois presos do presídio de segurança máxima em Mossoró há mais de um mês e até hoje não esclarecida sequestra um pouco a agenda do Lewandowski e paralisa um pouco o ministério. Kennedy Alencar

